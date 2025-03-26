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Giriş Tarihi: 26.3.2025 13:16

Fatih Tekke, savunmaya ve hücum hattına çözüm arıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakatlıklar ve kart cezası sebebiyle Göztepe karşısında kadrodaki alternatifleri değerlendirecek.

İHA
Fatih Tekke, savunmaya ve hücum hattına çözüm arıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sezon başından beri yaşanılan sakatlıklar nedeniyle belirsizlik sürüyor.

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Fatih Tekke, taraftarı önünde çıkacağı ilk maçta yaşanan bu şanssızlığı aşmak için çözüm arıyor. Karadeniz ekibinde, Stefan Savic adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı çalışırken, bu oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak.

BANZA CEZALI

Bordo-mavililerde, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Simon Banza, Göztepe maçında forma giyemeyecek. 17 golle takımın en skorer ismi olan Banza'nın yokluğunda Tekke, hücum hattında Danilo Sikan'a görev vermesi bekleniyor.

5 İSİM DAHA YOK

Tedavileri devam eden Arseniy Batagov ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra John Lundstram, Anthony Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan'ın da mücadelede forma giymeyecek.

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Fatih Tekke, savunmaya ve hücum hattına çözüm arıyor
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