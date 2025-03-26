Hiçbir oyuncum surat asamaz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün Youtube hesabına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Norveçli hocadan satır başları şu şekilde: "Benim hiçbir oyuncum kenarda oturup surat asamaz. Beşiktaş benim ailem. Taraftarlarımız, arması için her şeyini veren bir takım gördükleri müddetçe bizleri her zaman yaptıkları gibi desteklesinler. Türk insanı, özellikle Beşiktaş taraftarı, kulübe inanılmaz derece bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü futbolcular, taraftar ve kulüp bir bütün olmalı. Hepimizin ortak değerleri olmalı. Böylece hep birlikte ileriye bakabiliriz. Hedefimiz Avrupa'da zirveye oynamak ve tekrar kupalar için mücadele etmek olmalı. "

TÜRK FUTBOLUNU TANITMAK İSTİYORUM

"Buradayım çünkü Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu katkı sağlamak istiyorum. Türk futboluna her zaman büyük saygı duydum. Bazen suratımıza yumruk yiyeceğiz, kaybetmememiz gereken maçlar kaybedeceğiz. Yapmaya başladığımız şey beni heyecanlandırıyor. İnancımız var. "



SANA SON ŞANS İMMOBİLE!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, G.Saray derbisinde en önde takımın tartışılan ismi Ciro İmmobile'ye görev verecek. Kaybedilen son iki karşılaşmada çok etkisiz kalan ve kredisi her geçen gün azalan İtalyan santrfor ile görüşen Norveçli hoca, "Bu maçta kendini göster. Artık kaliteni sahaya yansıtman gerek" mesajı verdi. 35 yaşındaki forvet için bu mücadele bir manada 'son şans' anlamını taşıyor. Bu arada Solskjaer'in, sezonun kalan bölümünde genç forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'na daha fazla şans vereceği ifade edildi.



SEMİH KILIÇSOY YİNE 'ÜMİT' VERDİ

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'da yine fileleri havalandırdı. U21 Milli Takımımız, hazırlık maçında Belarus ile karşılaştı. Myalkovsky'nin golüyle geri düşen temsilcimiz, 43'te kaptan Semih Kılıçsoy ile skoru eşitledi. 73'te Tsepenkov tekrar Belarus'u öne geçirdi. 74'te Burak İnce, füzesiyle bir kez daha ekibimize beraberliği getirse de Tsepenkov skoru belirledi ve 3-2 yenildik. Ümit Millilerimiz 21 Mart'ta Kosova'yı 2-1 mağlup ederken Semih o mücadelede de penaltıdan golünü atmıştı. Bu arada Solskjaer, karşılaşmayı tribünden takip etti.



HERKES DÖNÜYOR!

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Mert Günok, Rafa Silva ve Svensson, G.Saray derbisinde forma giyebilecek durumda. 3 oyuncu da ilk 11'de olacak.