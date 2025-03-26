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Giriş Tarihi: 26.3.2025 13:10

Okan Buruk, 7. kez Beşiktaş derbisine çıkıyor! İşte karnesi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. İşte Buruk'un derbi karnesi...

İHA
Okan Buruk, 7. kez Beşiktaş derbisine çıkıyor! İşte karnesi...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılıların başında 14. derbisine çıkacak.

7.BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 13 kez karşı karşıya geldi. Buruk, siyah-beyazlılarla oynadığı 6 derbinin 4'ünü kazanırken, 2 kez de yenildi. 51 yaşındaki teknik direktör, sarı-lacivertlilere karşı ise 1'i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 18 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu. Buruk'un ekipleri, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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Okan Buruk, 7. kez Beşiktaş derbisine çıkıyor! İşte karnesi...
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