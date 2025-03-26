Oleksandr Zubkov: "Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım"

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, kulüp dergisinin 227 sayısında yer alan röportajında Türkiye'deki yeni hayatını, Trabzonspor'a transferi ve adaptasyon sürecini anlattı.

Futbolla tanışmasının mahallede top oynamasıyla başladığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Mahallede top oynarken bir antrenör beni fark etti ve takıma katılmamı teklif etti. 5-6 yaşlarındaydım. O dönem cimnastik de yapıyordum ancak babam bir seçim yapmam gerektiğini söyledi ve ben futbolu seçtim. Futbolun ciddiyetini 12 yaşında Shakhtar Donetsk'e katıldığımda anladım" dedi.

"HEP ZİRVE İÇİN OYNADIM"

Trabzonspor'a transfer süreci de anlatan Zubkov, "Uzun bir süreç oldu. Menajerim Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Arseniy Batagov'a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum. Daha önce de Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

"TARAFTARLAR HARİKA"

Trabzon'daki ilk izlenimleriyle ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Taraftarlar harika. Daha imza atmadan sevgilerini hissettirdiler. Sosyal medyada birçok mesaj aldım, böyle bir deneyimi daha önce yaşamamıştım. Şehir de çok güzel, doğası harika. İnsanlar çok içten ve misafirperver. Kebap ve baklava harika, biraz kilo almama sebep oldu ama dikkatli olmalıyım" şeklinde konuştu.

"DESTEK ALMAK FAYDALI OLDU"

Skor üretemediği zamanlarında destek aldığını belirten Zubkov, " Bu durumla başa çıkmak için birkaç kez uzmanla çalıştım. İşler kötü gitse de yeniden başlayıp her zaman maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Zamanla her şey düzelecektir. O kötü günlerin beni etkilediği doğru ama profesyonel destek almak faydalı oldu" diye konuştu.