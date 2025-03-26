Son dakika haberi: Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler açıklaması: "Aradığımız bir çok şey onda var..."

Real Madrid'de aldığı süreden memnun olmayan milli yıldız Arda Güler hakkında transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.
Arda Güler için Avrupa'nın dev takımları harekete geçerken, transferde bu kez resmi bir açıklama geldi.
Monchi, "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." dedi ve "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." ifadelerini kullandı.
"Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu." diye konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." açıklamasında bulundu.
Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.