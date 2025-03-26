Son dakika haberi: Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler açıklaması: "Aradığımız bir çok şey onda var..."

Monchi, "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." dedi ve "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." ifadelerini kullandı.