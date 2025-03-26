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Giriş Tarihi: 26.3.2025 13:38 Son Güncelleme: 26.3.2025 13:52

Son dakika haberi: Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler açıklaması: "Aradığımız bir çok şey onda var..."

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki geleceği merak edilirken, İngiltere Premier Lig ekibi transfer konusunda flaş bir açıklama yaptı. Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, "Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." dedi. İşte gelişmeler...

Son dakika haberi: Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler açıklaması: Aradığımız bir çok şey onda var...

Real Madrid'de aldığı süreden memnun olmayan milli yıldız Arda Güler hakkında transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Arda Güler için Avrupa'nın dev takımları harekete geçerken, transferde bu kez resmi bir açıklama geldi.

"Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna açıklamalarda bulundu. Verdejo, açıklamalarında Arda Güler'e de yer verdi.

Monchi, "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." dedi ve "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." ifadelerini kullandı.

"Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu." diye konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." açıklamasında bulundu.

Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 30 maça çıkan Arda Güler, 1088 dakika sahada kaldı ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Arda'nın takımıyla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Son dakika haberi: Premier Lig ekibinden resmi Arda Güler açıklaması: "Aradığımız bir çok şey onda var..."
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