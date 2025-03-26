Türkiye’nin en iyisi Uğurcan

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cumartesi günü oynanacak Göztepe maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uğurcan Çakır ile ilgili açıklamada bulundu. Tekke,sorusuna,ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki milli file bekçisi, UEFA Uluslar Ligi playoff turunda Macaristan ile oynanan 2 karşılaşmada da başarılı bir performans ortaya koymuştu.