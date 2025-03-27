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Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:17 Son Güncelleme: 27.3.2025 12:20

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy derbi öncesi kafaları karıştırdı!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş, cumartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi Beşiktaş’ta dikkat çeken bir Semih Kılıçsoy gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar…

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy derbi öncesi kafaları karıştırdı!

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kafaları karıştırdı. Genç oyuncunun Ümit Milli Takım'daki performansı Ole Gunnar Solskjaer'i düşündürdü. İşte detaylar…

Bu sezon geçen seneki performansından uzak olan Semih Kılıçsoy, Ümit Millli Takımı'nın Kosova ve Belarus ile oynadığı maçta birer gol atarak adından söz ettirdi.

SOLSKJAER'İ DÜŞÜNDÜRDÜ

NTV Spor'un haberine göre; dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, hocası Solskajer'i de derbi öncesi düşündürdü.

Norveçli teknik adam, Semih'i oynatıp oynatmayacağına derbi günü karar verecek. Bu sezon Beşiktaş formasını 38 kez terleten milli oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu 6 da asist yaptı.

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Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy derbi öncesi kafaları karıştırdı!
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