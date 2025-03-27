Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy derbi öncesi kafaları karıştırdı!

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kafaları karıştırdı. Genç oyuncunun Ümit Milli Takım'daki performansı Ole Gunnar Solskjaer'i düşündürdü. İşte detaylar…
Bu sezon geçen seneki performansından uzak olan Semih Kılıçsoy, Ümit Millli Takımı'nın Kosova ve Belarus ile oynadığı maçta birer gol atarak adından söz ettirdi.
SOLSKJAER'İ DÜŞÜNDÜRDÜ
NTV Spor'un haberine göre; dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, hocası Solskajer'i de derbi öncesi düşündürdü.