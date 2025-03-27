Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan dikkat çeken derbi istatistiği! Tüpraş Stadyumu'nda...
Giriş Tarihi: 27.3.2025 10:38

Beşiktaş'tan dikkat çeken derbi istatistiği! Tüpraş Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş, sahasında oynadığı derbi maçlarındaki performansıyla ön plana çıkıyor.

İHA
Beşiktaş’tan dikkat çeken derbi istatistiği! Tüpraş Stadyumu’nda...

Beşiktaş, İnönü Stadyumu'nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış durumda.

Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 17 kez konuk eden Kartal, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, yeni stadında Fenerbahçe ile 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünde rakibini mağlup eden Kartal, 5 beraberlik yaşarken, 1 kez de kaybetti.

Siyah-beyazlılar, tek yenilgisini geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

Kara Kartal, Galatasaray'la ise Tüpraş Stadyumu'nda 8 kez rakip oldu. Bu 8 mücadelenin 6'sından galip ayrılan Beşiktaş olurken, 1 müsabakada kazanan çıkmadı, 1 maçta da 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan dikkat çeken derbi istatistiği! Tüpraş Stadyumu'nda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz