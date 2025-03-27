Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Davinson Sanchez derbi öncesi testlerden geçecek!
Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:26

Davinson Sanchez derbi öncesi testlerden geçecek!

Galatasaray'da derbi öncesi durumu merak edilen isimlerden biri de Davinson Sanchez'in bugün İstanbul’da olacak ve bazı testlerden geçecek.

Davinson Sanchez derbi öncesi testlerden geçecek!

Ülkesi Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı mücadelede başına darbe aldığı için oyundan alınan Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde sahada olup, olmayacağı merak ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımın stoperi Sanchez, bugün İstanbul'a gelerek bazı testlerden geçecek. Sanchez'in uygulanacak testleri geçmesi durumunda oynamasına engel bir durum olmayacak.

Öte yandan dizinde esneme olan Yunus Akgün ile beraber Kaan ve Sallai'nin de tedavileri sürerken, bu oyuncularla ilgili kesin karar, bugün ve cuma günkü antrenman performanslarına göre verilecek. (Milliyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
Davinson Sanchez derbi öncesi testlerden geçecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz