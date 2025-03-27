Davinson Sanchez derbi öncesi testlerden geçecek!

Ülkesi Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı mücadelede başına darbe aldığı için oyundan alınan Davinson Sanchez'in Beşiktaş derbisinde sahada olup, olmayacağı merak ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımın stoperi Sanchez, bugün İstanbul'a gelerek bazı testlerden geçecek. Sanchez'in uygulanacak testleri geçmesi durumunda oynamasına engel bir durum olmayacak.

Öte yandan dizinde esneme olan Yunus Akgün ile beraber Kaan ve Sallai'nin de tedavileri sürerken, bu oyuncularla ilgili kesin karar, bugün ve cuma günkü antrenman performanslarına göre verilecek. (Milliyet)