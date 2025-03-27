Fenerbahçe’nin Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ya konuk olacak.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda yarın 20.30'da oynanacak maçın kadrosu belli oldu.
Jose Mourinho, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin'in de kadroda yer almasını istedi.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin kamp kafilesinde Livakovic, İrfan Can E., Ertuğrul Çetin, Osayi, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent, Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun yer aldı.