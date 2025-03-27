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Giriş Tarihi: 27.3.2025 20:46 Son Güncelleme: 27.3.2025 20:47

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe’nin Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'ya konuk olacak.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda yarın 20.30'da oynanacak maçın kadrosu belli oldu.

Jose Mourinho, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin'in de kadroda yer almasını istedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kafilesinde Livakovic, İrfan Can E., Ertuğrul Çetin, Osayi, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent, Amrabat, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun yer aldı.

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Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
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