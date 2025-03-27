Fenerbahçe’ye İspanyol orta saha!

MOU DA İSTİYOR

Başarılı futbolcuyu Jose Mourinho'nun da yakından takip ettiği belirtildi. İspanyol yıldız, son iki takımında da Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynadı. Oyuncunun Kanarya'da uyum sorunu yaşamayacağı ifade edildi.