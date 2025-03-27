Fenerbahçe’ye İspanyol orta saha!

Süper Lig'de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
İSPANYOL YILDIZ GÜNDEMDE
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli takım, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı gündemine aldı. Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki İspanyol oyuncu, sezon başında Girona'dan Alman ekibine transfer olmuştu.
MOU DA İSTİYOR
Başarılı futbolcuyu Jose Mourinho'nun da yakından takip ettiği belirtildi. İspanyol yıldız, son iki takımında da Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynadı. Oyuncunun Kanarya'da uyum sorunu yaşamayacağı ifade edildi.