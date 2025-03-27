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Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:35

Fenerbahçe’ye İspanyol orta saha!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen İspanyol orta sahayı gündemine aldı. İşte detaylar…

Fenerbahçe’ye İspanyol orta saha!

Süper Lig'de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İSPANYOL YILDIZ GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertli takım, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı gündemine aldı. Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki İspanyol oyuncu, sezon başında Girona'dan Alman ekibine transfer olmuştu.

MOU DA İSTİYOR

Başarılı futbolcuyu Jose Mourinho'nun da yakından takip ettiği belirtildi. İspanyol yıldız, son iki takımında da Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynadı. Oyuncunun Kanarya'da uyum sorunu yaşamayacağı ifade edildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

İspanyol orta saha, Girona'da geçen sezon dikkat çeken bir performans sergilemişti. İspanyol orta saha 172 maça çıktı ve 8 gol, 21 asistlik katkı sağladı. Garcia bu sezon Leverkusen'de 35 maça çıkarken, 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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Fenerbahçe’ye İspanyol orta saha!
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