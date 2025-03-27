Hakemler senelik 9 milyon TL kazanıyor

Lig'de görev yapan hakemlerin yıllık maaşları belli oldu. Maç başı ücretler ve performans primleriyle birlikteHakemlerin maaşları kıdeme göre belirleniyor. 72 bin ile 148 bin Sterlin olurken üstüne eklenen prim ve maç ücretleriyle kazançlar daha artıyor. Özellikle Anthony Taylor ve Michael Oliver gibi üst düzey hakemlerin, UEFA'dan aldıkları ek ödemelerle yılda 250 bin Sterlin'e (12.2 milyon TL) kadar cebine para giriyor.