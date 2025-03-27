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Giriş Tarihi: 27.3.2025 12:12

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Tekke, Göztepe maçı 11'ini oluşturuyor! Banza yerine...

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig’in 29'uncu haftasında karşılaşacakları Göztepe maçında sahaya süreceği 11'i netleştiriyor. İleri uçta cezalı Simon Banza'nın yerine Danylo Sikan'ın forma giymesi bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Tekke, Göztepe maçı 11’ini oluşturuyor! Banza yerine...

Milli araya Rams Başakşehir galibiyetiyle giren Trabzonspor, Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak Göztepe maçını kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke, sahaya süreceği 11'i ise büyük oranda belirledi. Kalede milli takımdan moralli dönen kaptan Uğurcan Çakır olacak.

STOPERDE SERDAR-LUNDSTRAM OLACAK

Savunmanın sağında Pedro Malheiro, solunda Mustafa Eskihellaç görev alacak. Eksiklerin bir hayli fazla olduğu stoper bölgesinde ise Serdar Saatçı ile John Lundstram'ın görev alması bekleniyor.

OZAN TUFAN 10 NUMARA'DA

Orta sahada Batista Mendy'nin yanında cezası sona eren Okay Yokuşlu forma giyecek. 10 numara pozisyonunda ise Ozan Tufan'ın görev alması muhtemeller arasında.

BANZA'NIN YERİNE SIKAN

Kanatlarda Oleksandr Zubkov ile Edin Visca görev alacak. İleri uçta ise cezalı Simon Banza'nın yerine Danylo Sikan'ın forma giymesi bekleniyor. (TRT Spor)

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Son dakika Trabzonspor haberi: Fatih Tekke, Göztepe maçı 11'ini oluşturuyor! Banza yerine...
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