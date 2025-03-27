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Giriş Tarihi: 27.3.2025 10:28

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında perde, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak. Kocaelispor ile Sakaryaspor arasındaki mücadele, 31 Mart Pazartesi günü oynanacak.

AA
Trendyol 1. Lig’de 31. haftanın perdesi açılıyor!

Trendyol 1. Lig'in 31. hafta heyecanı başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

16.00 Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK (Pendik)

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Adana)

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü (Esenler Erokspor)

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor!
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