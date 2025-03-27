Yasin Kol sürprizi!

Günlerdir devam eden derbiye yabancı mı yoksa yerli hakem mi atacağı yönündeki tartışmalar son buldu… Türkiye Futbol Federasyonu, ligde cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına sürpriz bir kararla Yasin Kol'u atadı. Siyah-beyazlıların 'yabancı' talebini geri çeviren TFF cephesinde Mehmet Türkmen ismi ağır basıyordu. Ancak son karar Yasin Kol oldu. Yönetimindeki ciddi fikir ayrılıklarına rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Sezonun kalan bölümünde bütün takımlardan gelecek yabancı hakem isteğinin önünü açmış oluruz" diyerek kararını yerliden yana verdiği bildirildi. Kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak olan 37 yaşındaki Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Beşiktaş, Yasin Kol'un yönettiği 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray, aynı hakemle 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

KAZANCI BIRAKTI

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Beşiktaş-G.Saray arasında oynanacak derbiye yabancı hakem olması gerektiğini savunan Kazancı, fikir ayrılığı yaşadı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetimin çoğunluğu 'yabancı' dese de kararını yerli hakemden yana verdi.

Kazancı'nın, daha önce anlaşmazlıklar yaşadığı ve tüm bunların bir araya gelmesiyle birlikte istifa kararı aldığı kaydedildi. Görevi bıraktığını yazılı açıklamayla duyuran Kazancı, "18 Temmuz 2024'te TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. TFF ise boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yedek üye Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini bildirdi.



SABAH SPOR adım adım takip ettiği hakem meselesinde yine hedefi 12'den vurdu



Türkiye'de son zamanlarda en çok hakem kararları tartışılırken, TFF önce VAR'da yabancı isimleri görevlendirmişti. Arkasından da Galatasaray-Fenerbahçe maçına Sloven hakem Slavko Vincic atandı. Türkiye bunu ilk olarak 19 Şubat'ta SABAH Spor'dan öğrendi.

Sonraki süreçte 15 gündür devam eden tartışma vardı. Ama SABAH Spor, 13 Mart'ta Beşiktaş-Galatasaray derbisinde yerli hakem olacağını yazdı ve bu konuyla ilgili takipçiliğini sürdürdü.



İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN

16.00 Kayserispor- Hatayspor: Batuhan Kolak

16.00 Antalyaspor- Alanyaspor: Burak Pakkan

20.30 Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

CUMARTESİ

13.30 Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

PAZARTESİ

20.00 Eyüpspor- Başakşehir: Arda Kardeşler