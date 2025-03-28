Acun Ilıcalı: Her maçta yabancı hakem istiyoruz

Karşılaşma sonrası Bodrum İlçe Stadı çıkışında soruları yanıtlayan Ilıcalı, yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmamasını da değerlendirdi.

Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadık. Bodrumspor son maçlarında gol dahi yemedi. Ligde son haftalara girdikçe düşme hattındaki takımların performansları da arttı. Oyuncularımız maça çok konsantre başladılar. Erken avantaj elde ettik. Çok mutluyum. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte galibiyet sevinci yaşadık. Hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok deplasmana gidiyoruz. Bodrum'da da güzel ağırlandık" diyen Ilıcalı, "Münferit olayları Bodrum camiasına mal etmem. Olur böyle şeyler ancak saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili saygısız bazı ifadeler kullanıldı. Biz de gereken tepkiyi gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Fevri hareketler olabilir. Ben bu tarz olayların büyümeden engellemesinden yanayım. Yönetim olarak tepki gösterdik ve olay büyümedi" diye konuştu.