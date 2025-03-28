Barcelona - Osasuna | Katalan devi tutulamıyor...

İspanya La Liga'da zirve yarışında heyecan devam ediyor. 27. hafta erteleme maçında Barcelona evinde Osasuna'yı konuk etti. Katalan ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada rahat bir oyun ortaya koyan Barcelona, Ferran Torres, Dani Olmo ve Lewandowski ile galibiyete uzandı.

ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Barcelona, La Liga'da üst üste 8. galibiyetini aldı ve 63 puanla liderliğini sürdürdü. Katalan ekibi, La Liga'da gelecek hafta Girona'yı ağırlayacak.

BARCELONA KULÜP DOKTORU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynadığı erteleme maçı, A takım doktoru Carles Minarro Garcia'nın 40 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Takımlar soyunma odasındayken maçın oynanmayacağı duyurulmuştu.