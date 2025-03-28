Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanında! Mourinho’nun 11 tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mİlli ara öncesi evinde Samsunspor'a takılan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR'da ise Portekizli Luis Godinho görev yapacak.

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında tribünde yer alamayacak.

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TADIC DALYA DİYECEK

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Sipay Bodrum FK mücadelesiyle sarı-lacivertli forma altındaki 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic, Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 99 resmi maçta forma giyerken, Bodrum'da dalya demesi halinde Fenerbahçe tarihinde ikinci sezonunda bunu başaran ilk futbolcu olacak.