Fenerbahçe’de Tadic ’dalya’ dedi!

Sırp futbolcu Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında yedek başladı. Bu sezon ligde 9 gol, 10 asistle sarı-lacivertlilerin hücumunda önemli pay sahibi olan Tadic, 22'si 11 olmak üzere 27 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren 36 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK karşısında 72. dakikada oyuna girdi. Tadic, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkarken, bu süreçte 27 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Tadic, sarı-lacivertlilerin tarihinde bunu 2. sezonunda başaran ilk futbolcu oldu.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

''Öncelikle sözlerime Türkiye'deki insanların bayramını kutlayıp başlamak istiyorum. Çok özel bir gün. Ramazan Bayramı kutlu olsun. Bu istatistik için çok mutluyum, çok güzel bir şey. 1-1.5 yıldır buradayım. 100. maç benim için harika bir his. Fenerbahçe harika bir kulüp. 100. maç için çok ama çok mutluyum.

Aslında kendimi iyi hissediyorum. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum sezon başında olduğu gibi. Bu noktada bir sorun yok. Eleştiriler normal. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynuyorsanız bu eleştiriler normal. Daha önceki kulüplerde de bunları yaşadım. Ben de bu eleştirileri alıyorum. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bu eleştirilerin gelebileceğini biliyorsunuz. Burada takıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Buradaki herkes elinden geleni ortaya koyuyor.''