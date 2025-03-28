Galatasaray, namağlup unvanını korumak için sahada! İşte muhtemel 11...

Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Cimbom geride kalan 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

DEPLASMANDA SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada da başarılı bir grafik sergiliyor. Sarı-kırmızılılar deplasmanda son olarak 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a mağlup oldu. Aslan bu maçın ardından yaptığı 25 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik aldı

OSIMHEN GOL KRALI

Ligde bu sezon hücumda etkili performans gösteren Galatasaray toplam 68 gol kaydederek ligin en golcü takımı oldu. Galatasaray'da bu gollerin 20'sini Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attı. Osimhen bu performansıyla krallık yarışında zirvede yer alıyor.

JAKOBS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Takımda Senegalli sol bek Ismail Jakobs, milli maç arasında takımla çalışmalara başladı. Kolombiya'nın, Brezilya ile oynadığı maçta kafa travması nedeniyle sahayı terk eden savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

OSIMHEN VE SALLAI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda deplasmandaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın derbiye; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve Victor Osimhen 11'i ile çıkması bekleniyor.