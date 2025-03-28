Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da yıldız oyuncu derbide tribünde! Buruk'tan Osimhen'e flaş uyarı...
Giriş Tarihi: 28.3.2025 09:10 Son Güncelleme: 28.3.2025 09:13

Galatasaray'da yıldız oyuncu derbide tribünde! Buruk'tan Osimhen'e flaş uyarı...

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında yarın Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı takımda kadro da netleşmeye başladı. Cimbom'da yıldız oyuncu kadroya geri dönerken, iki oyuncu da yabancı kuralı gereği tribünde olacak. Diğer yandan Okan Buruk, Victor Osimhen'e flaş bir uyarıda bulundu.

Galatasaray’da yıldız oyuncu derbide tribünde! Buruk’tan Osimhen’e flaş uyarı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Zirve yarışında 9 puan önde olan Cimbom zorlu derbide puan kaybı yaşamak istemiyor.

CİMBOM'DAN 2 OYUNCU TRİBÜNE

Sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan ve bu süreçte yerini yeni transfer Eren Elmalı'ya kaptıran İsmail Jakobs, derbide kadroya dahil edilecek. 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun formasını almak için yarışa hazır olduğu, idmanlarda kendini göstererek yeniden ilk 11'e dönmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş derbisinde 2 yabancı ise kurallar gereği tribüne çıkacak. Bu isimlerden biri Yusuf Demir olacak. Diğeri ise Sallai.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN'E FLAŞ UYARI

Sarı kart sınırında yola devam eden Victor Osimhen'e teknik heyetten de bu konuda uyarı var. Nijerya Milli Takımı'nda golleri ile yine formda olduğunu gösteren oyuncunun kart görmesi halinde kritik Samsun deplasmanında sahaya çıkma ihtimali kalmayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan mecbur kalmadıkça atak kesici fauller yapmamasını isterken ligdeki Beşiktaş-Samsun ile kupadaki Fenerbahçe maçlarında kendisine çok ihtiyacı olduğunu hatırlattı.

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Galatasaray'da yıldız oyuncu derbide tribünde! Buruk'tan Osimhen'e flaş uyarı...
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