Jose Mourinho: VAR garip bir penaltı verdi

'YABANCI HAKEM İÇİN FİKRİMİN ÖNEMİ YOK'

Türkiye Kupası'nda oynanacak Galatasaray maçına pazar gününden itibaren hazırlanacaklarını ifade eden Mourinho, "Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben Türk değilim, ben yabancıyım. Buraya çalışmak için geldim. Bir şeyleri değiştiremeyeceğim. O yüzden yorum yapamıyorum. Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi. Garip bir penaltı verdi. Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ SÜRÜYOR'

Bodrum FK maçının milli aradan sonra zorlu geçtiğini sözlerine ekleyen Portekizli çalıştırıcı, "Şimdi yarın dinleneceğiz. Maç zorlu geçti. Çünkü milli aradan sonra cuma oynamak zordu. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Amrabat ve En-Nesyri milli maçlarını salı günü gece yarısı oynadılar. Yorgunlar, yarın dinleneceğiz, pazar günü çalışacağız. Şampiyonluk şansımız ise sürüyor. Ancak yüzde veremem. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık var, rüzgara karşı ilerliyoruz. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli olacak. Çünkü Galatasaray'ın bay haftası olacak" dedi.