SABAH Spor’un iki usta yazarı, yarınki derbi öncesi takımlara mercek tuttu

SORULAR

1- Hakem tartışmalarının gölgesinde oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?



2- İki takımın artı ve eksileri için neler söylersiniz?



3- Hangi oyuncuların ön plana çıkmasını bekliyorsunuz?



4- Ole Gunnar Solskjaer ve Okan Buruk'u mercek altına alırsak iki hoca hakkında nasıl bir değerlendirme yaparsınız?



5- Bu maçtan çıkacak sonuçl ige nasıl yansır?



ALİ GÜLTİKEN



BEŞİKTAŞ KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMELİ

1- Hakem konusunda TFF'nin yaptığı hata ve büyük saygısızlık. TFF herkese eşit mesafede olmalı. Bu, TFF'nin altında kalacağı bir süreç diye düşünüyorum. Alınan kararın maça yansımaları olacaktır. Beşiktaş bunu takım içinde oyunculara bir motivasyon kaynağı olarak kullanma şansını yakalayabilirse sahaya pozitif yansımalarını görebiliriz. İki takımın da pozisyonları belli. Beşiktaş'ın kazanması önemli bir reaksiyon oluşturacaktır. Camianın da ruhu okşanacaktır. G.Saray açısından kolay bir maç olarak görünmüyor.



İTİCİ GÜÇ TARAFTAR OLACAK

2- Beşiktaş'ın en büyük artısı taraftarının önünde oynayacak olması. Tribünler bunun farkında. Takım oyununa baktığımızda, derbiler özel maçlardır ve özel taktiklerle oynanır. Okan hoca, bu konuda çok tecrübeli. Hem Beşiktaş'ı hem kendi takımını hem de Tüpraş Stadı'nın şartlarını çok iyi biliyor. Burada oyun değiştirici olan yine Solskjaer'in seçimleri ve vereceği kararlar olacaktır.



ÇÖZÜM EKİBİ RAFA&PAULİSTA

3- Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu Rafa Silva. Oyunun içine girdiği andan itibaren siyah-beyazlılar başka bir şekle bürünüyor. Bu maç için Paulista'nın da önemli bir isim olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın savunma dengesini yönetebilme aklına sahip. G.Saray'da ise açık ara iki önemli oyuncu var: Osimhen ve Barış Alper. Bunlar muazzam koşular atabilen, savunma arkasına gidebilen isimler. Bir diğer konu da G.Saray'ın duran toplardaki etkinliği. İlk maçta Beşiktaş'a buradan ağır bir fatura çıkarmışlardı.



SOLSKJAER BAŞARMAK ZORUNDA

4- Beşiktaş'ın son iki maçta aldığı yenilgiler Solskjaer'i mutlaka etkilemiştir. Solskjaer, Bilbao maçında başardı, derbide de yapmaması için bir sebep yok. Okan Buruk ligin şu anda en iyi teknik adamı. 3 yıldır yaptıkları ortada. Bulunduğu durum onu güçlü kılıyor. Ligi de Beşiktaş'ı da çok iyi analiz eden bir isim. Bu sezon bazı kararlarında sallansa da bütüne baktığımızda çok başarılı. Kendi oyununu oynarken bir yandan da 1 puanın bile kendisine avantaj sağlayacağını biliyor.



TUTUNACAK BİR DALA İHTİYAÇ VAR

5- Beşiktaş'ın kazanması halinde puan olarak yine avantaj G.Saray'ın elinde olsa da psikolojik olarak mutlaka yansımaları olacaktır. Beşiktaş galip geldiği takdirde bayramda bir bayram daha yaşayacak. Sezonun içinde en azından tutunabileceği bir fidan daha dikmiş olacak. G.Saray'ın kaybı, özellikle kendi kadar F.Bahçe camiasını da etkileyecektir. G.Saray kazanırsa şampiyonluk iplerini eline geçirecek.



BÜLENT TİMURLENK



GALATASARAY BİR PUANLA YETİNMEZ

1- Türkiye'de oynanmamış maçın hakeminin tartışılma sebebi, TFF Başkanı'nın tutarsız icraatları. Ceyhun Kazancı'nın istifası da her şeyi anlatıyor. Beşiktaş'ın haklı yabancı hakem isteğine 'Hayır' diyen TFF Başkanı'nın o koltukta uzun süre kalabilmesi mümkün değil. Sahadaki 22 oyuncuya gelince, son 2 maçını kaybetmiş, yarışa erken havlu atmış Beşiktaş takımı, taraftarına sezonu affettirecek bir skor verebilmek için çıkacak sahaya. Ancak G.Saray'ın da söyleyeceği çok şey var.



BÜYÜK BOŞLUK VERİR

2- Süper Kupa'da farklı kaybeden G.Saray kadrosundan bu derbiye çıkacak oyuncu sayısı sadece 3. Ligin ilk yarısındaki derbiyi G.Saray, büyük bir hücum üstünlüğüyle kazanmıştı. Milli aranın birlikte çalışamama dezavantajını getirdiği ortada. Ancak yarıştaki puan farkını koruyabilmek için G.Saray'ın 1 puanla yetineceği bir oyun anlayışı içinde olmayacağına eminim. Son iki maçını kaybederken sıkıntıları büyük olan Beşiktaş'ın ise risk alması gereken derbide büyük boşluklar vermesi muhtemel.



MORATA SAHNEYE ÇIKABİLİR

3- Ev sahibinde belirleyici isim hücumda Rafa Silva olacak. Kaleci Mert'in de tecrübesiyle derbide baş aktörlerden biri olması kesin gibi. G.Saray'da elbette ilk akla gelen isim Osimhen ve onun bitmek bilmeyen kazanma hırsı. Barış Alper ve defans göbeği sıkıntılı Beşiktaş karşısında Morata'nın da sahneye çıkmasını bekliyorum. G.Saray'ın defanstaki büyük silahı Davinson'un durumu ve ev sahibinde sakatlıktan dönen Svensson'un artı ya da eksi performansı oyuna direkt etki eder.



OKAN BURUK'A GALİBİYET ŞART

4- Solskjaer'in karakteri derbinin tansiyonunu düşürür. Örnek bir profesyonel ve oyuna bakış açısı çok sağlıklı. Namağlup Okan Buruk'a direkt rakibi F.Bahçe karşısında beraberlik yetmiş olabilir ama bu kez kazanmak zorunda. Bu futbolu tüm defolarıyla ligde başka bir takım oynasaydı, G.Saray için 'Net favori' derdim. Ancak rakibin adı, forması ve arması bize bambaşka bir derbi izlettirebilir. Bunu da en iyi bilen ve oyuncularına aktarması gereken Okan Buruk'un ta kendisidir.



KAZANIRSA EN ZOR VİRAJI DÖNER

5- F.Bahçe elbette Bodrum'da kazanıp G.Saray'ın kaybını bekleyecek. Aksi bir sonuç Mourinho'nun ekibini sarsar. Namağlup G.Saray'ın kazanması halinde o 'Çok zor' denilen deplasmanlardan en önemlisi geride kalmış olacak. F.Bahçe'nin Samsun beraberliği sonrasında G.Saray'ın bu derbide alacağı beraberlik de başarısızlık kabul edilmez. Beşiktaş için ise tek ihtimalli maç. Geride iki mağlubiyet almış ve taraftarına kendini affettirmesi gereken bir takım var.