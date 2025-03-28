Süper Lig'in eski efsane takımı Denizlispor'da kriz büyüyor! "Çocukların cebinde 5 kuruş yok"

"ÇCOUKLARIN CEBİNDE 5 KURUŞ PARA YOK"

Gökhan, taraftarlara, "Kritik bir maça geliyoruz buraya, otobüste bir tane yönetici yok. 2 Nisan'da bu takıma eksi 6 puan cezası gelecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. 5 prim var içerde, 2 tane maaş. Çocukların cebinde beş kuruş yok" dedi.

Denizlispor'un bu sezon 6 puanı eski yabancılardan Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinmişti.