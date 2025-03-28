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Giriş Tarihi: 28.3.2025 11:07

Süper Lig'in eski efsane takımı Denizlispor'da kriz büyüyor! "Çocukların cebinde 5 kuruş yok"

Bir dönemler Süper Lig'de fırtınalar estiren ve Türkiye'nin yakından tanıdığı takımlardan biri olan Denizlispor'da sular durulmuyor. 3. Lig'de mücadele ve amatöre düşmemek için mücadele veren kulübün kaptan Gökhan Süzen yönetime karşı isyan bayrağını açarken, kulüp başkanı Erhan Ergil ise şehir meydanında açlık grevine başladı.

DHA
Süper Lig’in eski efsane takımı Denizlispor’da kriz büyüyor! Çocukların cebinde 5 kuruş yok

Süper Lig'in bir dönemler fırtınalar estiren Denizlispor'da kriz giderek büyüyor... 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmemek için mücadele eden Denizlispor yine gerildi. En önemli rakiplerinden son sıradaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif'le deplasmanda 1-1 berabere kalıp bitime 5 maç kala düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da takım kaptanı ve bir dönemler de Beşiktaş forması giyen Gökhan Süzen yine isyan etti.

TAKIM KAPTANI İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Daha önce iç sahada 4-1 kazanılan Kırıkkale FK maçı öncesinde başkan Erhan Ergil'le takımın alacakları konusunda kriz yaşayan tecrübeli oyuncu Turgutlu deplasmanı sonrası tepki gösterdi.

Transfer yasaklısı ve altyapı oyuncularından kurulu kadrosu olan Denizlispor'da devre arası 37 yaşında futbol sahalarına dönerek takımın sembolü olan tecrübeli oyuncu, Turgutlu maçında genç arkadaşlarıyla birlikte deplasman tribününe gitti.

"ÇCOUKLARIN CEBİNDE 5 KURUŞ PARA YOK"

Gökhan, taraftarlara, "Kritik bir maça geliyoruz buraya, otobüste bir tane yönetici yok. 2 Nisan'da bu takıma eksi 6 puan cezası gelecek. Biz bu psikolojiyle oynuyoruz. 5 prim var içerde, 2 tane maaş. Çocukların cebinde beş kuruş yok" dedi.

Denizlispor'un bu sezon 6 puanı eski yabancılardan Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından silinmişti.

KULÜP BAŞKANI SÜZEN AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

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Süper Lig'in eski efsane takımı Denizlispor'da kriz büyüyor! "Çocukların cebinde 5 kuruş yok"
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