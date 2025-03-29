Arda Güler penaltı kazandırdı, Real Madrid galip geldi...

REAL MADRİD İKİNCİ YARIDAKİ GOLLERİYLE ÜÇ PUANI ALDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham ile skora eşitliği getirdi. Eflatun beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, 62. dakikada Arda Güler ile Brahim Diaz'ı oyundan alarak yerlerine Rodrygo ve Vinicius'u sahaya sürdü.

Maçın 76. dakikasında ceza sahası dışında kazanılan bir serbest vuruşta topu ağlara gönderen Mbappe, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.

MBAPPE GOLLERİYLE RONALDO VE VAN NİSTELROOY'U YAKALADI

Fransız futbolcu Mbappe, Cristiano Ronaldo ve Ruud Van Nistelrooy gibi Real Madrid'de ilk sezonunda toplamda 33 gol attı. Real Madrid'de ilk sezonunda en fazla gol atan futbolcu, 1992-1993 sezonunda 37 golle Ivan Zamorano olarak biliniyor.

Derbi maçında aldığı galibiyetle puanını 63'e çıkaran ve şampiyonluk yarışına devam eden Real Madrid, bir maç eksiği olan, aynı puanla lider durumda bulunan Barcelona'nın arkasında ikinci sırada yer alıyor.