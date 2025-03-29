Derbi ateşi kavuracak

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, derbiye ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Siyahbeyazlı ekibin birinci önceliği son iki maçta sahadaki eksik rakiplere karşı alınan mağlubiyetleri telafi edip, üçüncülük yarışındaki umudunu korumak. İkincisi, her ne kadar zirve yarışında olamasa da kazanarak ezeli rakiplerinin şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olmak. Üçüncüsü, küçük maçların aksine, ilk 5'te yer alan takımlara karşı başarılı performansını sürdürmek (4G/1B/1Y). Dördüncüsü ise G.Saray'ı eli boş göndererek 1991- 92 sezonunda kazandığı namağlup şampiyon ünvanını korumak.



Brupa'da Alkmaar'a elenişi ve ligde birisi Fenerbahçe olmak üzere üst üste aldığı iki beraberlik sonrası yeniden çıkışa geçerek sancılı dönemi atlatan Galatasaray, Dolmabahçe'den üç puanla ayrılıp zirvedeki avantajını korumak istiyor. Ligde 28 maçtır yenilmeyen (23 galibiyet, 5 beraberlik) sarı-kırmızılı takım, deplasman performansıyla da öne çıkıyor. En son 11 Kasım 2023'te Hatay'a mağlup olan Cimbom, sonrasında çıktığı 25 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (21 galibiyet, 4 beraberlik). Galatasaray'ın, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı da galibiyetlerde 128'e 115 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.