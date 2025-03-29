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Giriş Tarihi: 29.3.2025 20:25

Derbi öncesi Solskjaer'den açıklama!

Trendyol Süper Lig'e Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Derbi öncesi Solskjaer’den açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Dev derbi öncesi siyah-beyazlı takımın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer'in sözleri...

"FUTBOLCUYKEN BÜYÜK MAÇLARI DÜŞÜNÜRSÜNÜZ..."

Ole Gunnar Solskjaer: "Bugün kalite göstermeliyiz. Futbolcu olurken büyük maçları düşünürsünüz. Bu tür maçlarda rakiplerden iyi olmalıyız. Beşiktaş olarak hayallerimiz için taraftarlarımız için takım için savaşmalıyız. Şu taraftarın önünde oynadığınızı düşünün... Bu insanları mutlu etme şansına sahipsiniz, yüzlerini güldürme şansına sahipsiniz."

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Derbi öncesi Solskjaer'den açıklama!
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