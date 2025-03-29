Fatih Tekke: "Dağıldığımız anlar var"

"BURASI BENİM ŞEHRİM"

"İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum. 20 yıl sonra döndüm, farklı bir şey bekliyordum ama olumsuz anlar da yaşadım. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Onlar istediğini yapabilirler."

"TRABZONSPOR'UN ÇOCUKLARI OYNAMALI"

"Özgüven şurubu var mı? 10 günde… Trabzonspor'da oynamamın kendine has duyguları vardır bunu yaşamak durumundayız. İnsanların rahat konuştuğu kadar basit bir oyun olduğunu düşünmüyorum. 40 yıldır işin içindeyim. Parçaları görebilirim. Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey normalleşme. Cesaret verilen şey değildir. Cesur olunur. Bugün dediğim gibi 'oynayacaksınız' gol yerseniz ben yiyeceğim yenilirseniz ben yenileceğim. Bu çocuklar oynayabilir. Trabzonspor'un çocukları oynamalı."