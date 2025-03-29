İbrahim Hatipoğlu: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu maçın ardından Beşiktaş'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterdi.
''EFENDİ BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI''
"Ev sahibi olarak misafirperveklikleri güzeldi ama sonrası 'Efendi Beşiktaş'a yakışmadı. Dün Bodrum'da oynanan maçı kamuoyu hayretle izledi. Bu tiyatronun ikinci perdesi burada oynandı. Ataması bile tartışmalı bir hakem ataması yapıldı. Nasıl bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü.''
''DAVINSON'UN POZİSYONU ÇOK NET PENALTI''
Takip ettiğimiz kadarıyla tüm hakem otoriteleri kırmızı kart olmadığını gördü. Davinson Sanchez'e çok net penaltı vermedi. Aynı VAR karışmaması gereken pozisyona karışmazken, VAR karışması gereken yerde karışmadı. Hep iyi hakem çağrımızı görmezden geldiler."
''İNGİLİZCE BİLMEDEN NASIL ANLAŞTI?''
"Bugün orta hakemin İngilizce bilmemesi diğer konuydu. Çok merak ediyorum orta hakem nasıl konuştu da sarı kartı kırmızı karta çevirdi? Penaltı pozisyonu inceleniyor dedi ama nasıl konuşabildi? Galatasaray Kulübü, Mart ayını lider geçtiği sezonlarda şampiyon olmuştur. Hepsini yeneceğiz, şampiyon olacağız.''
''Rakibimizin çabası, hakem atamaları, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı 4 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta göreceğiz. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin, VAR'ın gördüklerini hassasiyetle çalmalarını bekliyoruz."
''BİZ İYİ HAKEM ATANMASINI İSTİYORUZ''
"Yabancı-yerli değil biz iyi hakem atanmasını istiyoruz. Gözlerimiz atamaları yapan kişilerde olacak. VAR kayıtlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Ne konuşulduğunu bekliyorum."