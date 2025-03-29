İbrahim Hatipoğlu: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı

''EFENDİ BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI''

"Ev sahibi olarak misafirperveklikleri güzeldi ama sonrası 'Efendi Beşiktaş'a yakışmadı. Dün Bodrum'da oynanan maçı kamuoyu hayretle izledi. Bu tiyatronun ikinci perdesi burada oynandı. Ataması bile tartışmalı bir hakem ataması yapıldı. Nasıl bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü.''