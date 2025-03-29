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Giriş Tarihi: 29.3.2025 18:12

İstanbulspor Adana'da 2 golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

İHA
İstanbulspor Adana’da 2 golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Candeias rakip yarı alanın ortalarından kaleci İsa'nın önde olduğunu görüp sağ ayağıyla sert vurdu ancak top kalenin az farkla üzerinden auta çıktı.

32. dakikada ceza sahası dışından Diarra'nın sert şutunda top kaleci Nurullah'ta kaldı.

68. dakikada sağ kanattan topla buluşan Okan'ın pasında ceza sahası içinde Loshaj düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada Sambissa ceza sahası içi sağ çaprazından pasında topla buluşan Emir meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

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İstanbulspor Adana'da 2 golle güldü!
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