Okan Buruk'tan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklama: "Davinson'un penaltı pozisyonu..."

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın Süper Lig'de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.
OKAN BURUK'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"10 kişi kaldık. Orada da bireysel hata ama takım savunmamızın da rakibimiz o anda 10 kişi olmasına rağmen baskıya geç gittik. Tartışılacak bir pozisyon. Topu içeriye doğru kontrol etti. Bu çok tartışılacak bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Devamında iyi bir karakter koyduk. Golü bulduk, ikinci yarıya da golle başlayabilirdik. Devamında da şans golü yedik. Beşiktaş çok emek verdi ve mücadele verdi. Kazanmayı hak ettiler. Onları tebrik ediyorum. Neleri daha iyi yapabilirizi kendi içimizde tartışacağız. Analizimizi yapacağız. Önemli bir avantajımız vardı. Bundan birazını kaybettik. Çok uzun haftalar var. Bu haftalarda yanlışlarımızı görüp maçlara odaklandığımızda neler yaptığımızı gösterdik. Yine kazanacağız. Bugün bir maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Rakibimiz için de kritik bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçı. İlk defa yenilen bir Galatasaray, bu motivasyonla oynadılar. Onları tebrik ediyorum. Daha iyilerini yapacağız."
"DAVINSON'UN PENALTI POZİSYONU VAR..."
"Davinson'un penaltı pozisyonu var. Topu kurtardıktan sonra çok net müdahale var. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Genel olarak var, herkesin var. VAR orada karışıyor mu, karışmıyor mu? Bir önceki pozisyonda karıştı. Belki futbol tarihinde olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sezon. İnşallah sezon güzel bir şekilde biter. Kimsenin hakkının yenmediği bir sezon olur. Fenerbahçe - Galatasaray maçına göre daha fazla pozisyon oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarımız hiç merak etmesin. Yine şampiyon olacağız ve kutlama yapacağız. Kafalarında soru işareti olmasın. Her şeye rağmen şampiyon olacağız."
"Oyuncular milli takıma gittiler, oynadılar ve döndüler. Galatasaray'da milli takıma giden oyuncu çok fazla. Beşiktaş'ın maç öncesi böyle bir avantajı vardı. Çok fazla oyuncu gidip oynamadı böyle bir dezavantajımız vardı. Oyuncuların maça adapte olması, derbi deplasmanı etkili olabiliyor. Ama ben oyuncularıma çok güveniyorum. Bundan daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Onlarla birlikte büyük başarı yaşayacağız. Kafamda soru işareti yok. Sadece adil olmasını istiyoruz. Bizim de aleyhimize olacak şeyler olabilir, bütün takımların olabilir. Bütün takımlar için kafalarda soru işareti olmayan bir sezon olur inşallah."
"Milli takım arası sonrası tabii ki oyuncuların milli takımdan dönüşleri, toparlanmak, hangisi sakat, hangisi iyileşecek soru işaretleri. Odaklanmada ilk maçlar zor oluyor. Rakibimizin, özellikle bizim maçımızı, bize karşı alacakları galibiyet onlar için çok önemliydi. Onun için büyük mücadele verdiler. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Rakibimizi tebrik ediyorum."
"Çok erken 10 kişi kaldık. Gol yedik. Onun devamında özellikle 11'e 10'da iyi işler yaptık ilk yarı sonuna kadar, gol bulduk, pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı golle başlayabilirdik, pozisyon vardı. Devamında rakibin atakları, bizim hamlelerimiz oldu. Kötü gol yedik. Gol yedik, şans golü oldu. Rakip iyi vuruş yapsa gol olmayacaktı, kötü vurunca gol oldu. Maçı çevirmeye çalıştık. Defansif olarak bu bölümde riskler aldık. Rakibin pozisyonları oldu."
"Net bir penaltı pozisyonumuz var. VAR hakeminin özellikle kırmzıı kart pozisyonunda bence çok net kırmızı kart değildi. Topu içeri doğru çekti, içeriden adamımız geliyor. Hakemin vermediği pozisyonda, VAR hakemi... Buna saygı duyuyorum. Karışacak mı, karışmayacak mı, net kırmızı kart mı saygı duyuyorum. Hakem verse daha çok saygı duyuyorum. VAR hakeminin karışması doğru mu yanlış mı? Davinson topu kurtardıktan sonra rakibin teması var. Buna karışabilirdi. Bunların hiçbirini mazeret olarak önünüze koymak istemiyorum."
"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"
"Belli bölümlerde iyi işler yaptık, belli bölümlerde iyi işler yapamadık. Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımızla ligin geri kalanı için konuştuk. Aynı inancı koruyoruz. Avantajımızın bir bölümünü kaybettik. Bundan sonrasında tüm maçları kazanıp şampiyon olmamız gerekiyor. İyi bir kadroya sahibiz. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Oyuncularımıza inanıyorum. Bundan sonrası daha farklı olacak."
"Bu maç öncesi yaşananlar, soru işaretleri... Türk futbolunun üzerindeki kara bulutların dağıtılmasını ümit ediyorum. Çok fazla kafa karışıklığı var. Türk futbolunda hiç olmadığı kadar herkesin kafasının karıştığı bir sezon yaşıyoruz. Bu da en kısa zamanda sona erer. Hem futbolu konuşacağımız hem futbolun içinde kalacağımız bir sezon olur. Hedefimiz şampiyon olmak. Geçen sene de, ondan önceki sene de bunu yaşadık. Mayıslar bizimdir! Taraftarımızın özellikle, bu tür mağlubiyetler benim de onların da canını sıkıyor, soru işaretleri olmasın. Çok daha iyisini ortaya koyacağız ve taraftarımızı sevindireceğiz. İçleri rahat olsun."
"Maç öncesi Yasin Kol tartışması vardı. Etkilendiklerini düşünüyor musunuz?"
Okan Buruk: "Vallahi artık kimin neden etkilendiğini, etkilenmediğinin farkında değiliz. Böyle devam edeceğiz. Çok fazla kafamıza takmayalım. Her şey karmakarışık. Çok fazla kafa karışıklığı var. Yerli hakem, yabancı hakem çorbaya döndü. Büyük bir plansızlık var. Futbolu güzelleştirecek işlere odaklanmalıyız. Konuşsak üzülsek farklı. Haklı olduğumuz haksız olduğumuz yerler var. Her şeyin hakemler üstünden gitmesini de doğru bulmuyorum. Çok fazla kafa karışılığı var. Bu kafa karışıklığını artırmak için ekstra çabalar var. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Kendimi de bunun içine katmak istiyorum. Benim de hatalarım, yanlışlarım oluyor. Türk futbolunu güzelleştirmek içimn daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunlara çok fazla kafamızı takmaya gerek yok. Bir şey düzelmiyor. Çok uğraşmaya gerek yok."
"10 kişi kalmak zor. Sizin dizilişiniz değil sadece, rakibinizin dizilişi, oyun anlayışıyla da örtüşmesi gerekiyor. Biz ilk başta 4-3-2'ye döndük. Yunus ve Gabriel Sara'yı biraz daha ortaya çektik. Önde 2 forveti tuttuk, çünkü 1-0 gerideydik. 1-1 sonrası Morata'yı sol çizgide ve ikinci forvette kullandık. Doğru yaptığımız yerler oldu. Rakibimize çok net pozisyonlar vermedik. Devamında 79. dakika sonrası, zaten önde olan takım biz değildik. Geride olduğumuz için 3'lü savunma, 4'lü orta saha, 2 forvete döndük. İstediğimiz şeyler olmadı. Rakip kaleye gittik. 11'e 10 oynuyorsunuz, iyi takıma karşı oynuyorsunuz, geçiş hücumunu çok iyi oynayan takıma karşı 1 kişi eksik oynamak kolay değil. 2-2'yi yakalayabilirdik. Yaptığımız hamleler hücum hamlesiydi. Ahmed ile Barış'ı iki kanada koyduk, Eren - Davinson - Kaan'ı merkeze çekip önde iki forvet devam ettik."
"Fenerbahçe maçına Morata ile çıkmayı düşünüyor musunuz?"
Okan Buruk: "Bu maç yeni bitti. Fenerbahçe maçını düşünmeye başlamadık. Fenerbahçe maçını düşünecek vaktim olmadı."
"Beşiktaş için çok kritik bir maçtı. 3'üncülük yarışı için önemliydi. Galatasaray'a karşı ilk mağlubiyetini tattırabilmek manevi anlamda önemliydi. Galatasaray takımı yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük yollar kat etti. Bu başarılara çok ulaştı. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma, camiaya, ekibime çok inanıyorum. Buna benzer süreçler çok yaşadık. Bir avantaj kaybettik. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok büyük. Şampiyonluğa yüzde yüz inanıyorum."