Okan Buruk'tan Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklama: "Davinson'un penaltı pozisyonu..."

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

"Belli bölümlerde iyi işler yaptık, belli bölümlerde iyi işler yapamadık. Bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımızla ligin geri kalanı için konuştuk. Aynı inancı koruyoruz. Avantajımızın bir bölümünü kaybettik. Bundan sonrasında tüm maçları kazanıp şampiyon olmamız gerekiyor. İyi bir kadroya sahibiz. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Oyuncularımıza inanıyorum. Bundan sonrası daha farklı olacak."

"Bu maç öncesi yaşananlar, soru işaretleri... Türk futbolunun üzerindeki kara bulutların dağıtılmasını ümit ediyorum. Çok fazla kafa karışıklığı var. Türk futbolunda hiç olmadığı kadar herkesin kafasının karıştığı bir sezon yaşıyoruz. Bu da en kısa zamanda sona erer. Hem futbolu konuşacağımız hem futbolun içinde kalacağımız bir sezon olur. Hedefimiz şampiyon olmak. Geçen sene de, ondan önceki sene de bunu yaşadık. Mayıslar bizimdir! Taraftarımızın özellikle, bu tür mağlubiyetler benim de onların da canını sıkıyor, soru işaretleri olmasın. Çok daha iyisini ortaya koyacağız ve taraftarımızı sevindireceğiz. İçleri rahat olsun."

"Maç öncesi Yasin Kol tartışması vardı. Etkilendiklerini düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Vallahi artık kimin neden etkilendiğini, etkilenmediğinin farkında değiliz. Böyle devam edeceğiz. Çok fazla kafamıza takmayalım. Her şey karmakarışık. Çok fazla kafa karışıklığı var. Yerli hakem, yabancı hakem çorbaya döndü. Büyük bir plansızlık var. Futbolu güzelleştirecek işlere odaklanmalıyız. Konuşsak üzülsek farklı. Haklı olduğumuz haksız olduğumuz yerler var. Her şeyin hakemler üstünden gitmesini de doğru bulmuyorum. Çok fazla kafa karışılığı var. Bu kafa karışıklığını artırmak için ekstra çabalar var. İnşallah en kısa zamanda düzelir. Kendimi de bunun içine katmak istiyorum. Benim de hatalarım, yanlışlarım oluyor. Türk futbolunu güzelleştirmek içimn daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunlara çok fazla kafamızı takmaya gerek yok. Bir şey düzelmiyor. Çok uğraşmaya gerek yok."

"10 kişi kalmak zor. Sizin dizilişiniz değil sadece, rakibinizin dizilişi, oyun anlayışıyla da örtüşmesi gerekiyor. Biz ilk başta 4-3-2'ye döndük. Yunus ve Gabriel Sara'yı biraz daha ortaya çektik. Önde 2 forveti tuttuk, çünkü 1-0 gerideydik. 1-1 sonrası Morata'yı sol çizgide ve ikinci forvette kullandık. Doğru yaptığımız yerler oldu. Rakibimize çok net pozisyonlar vermedik. Devamında 79. dakika sonrası, zaten önde olan takım biz değildik. Geride olduğumuz için 3'lü savunma, 4'lü orta saha, 2 forvete döndük. İstediğimiz şeyler olmadı. Rakip kaleye gittik. 11'e 10 oynuyorsunuz, iyi takıma karşı oynuyorsunuz, geçiş hücumunu çok iyi oynayan takıma karşı 1 kişi eksik oynamak kolay değil. 2-2'yi yakalayabilirdik. Yaptığımız hamleler hücum hamlesiydi. Ahmed ile Barış'ı iki kanada koyduk, Eren - Davinson - Kaan'ı merkeze çekip önde iki forvet devam ettik."

"Fenerbahçe maçına Morata ile çıkmayı düşünüyor musunuz?"

Okan Buruk: "Bu maç yeni bitti. Fenerbahçe maçını düşünmeye başlamadık. Fenerbahçe maçını düşünecek vaktim olmadı."

"Beşiktaş için çok kritik bir maçtı. 3'üncülük yarışı için önemliydi. Galatasaray'a karşı ilk mağlubiyetini tattırabilmek manevi anlamda önemliydi. Galatasaray takımı yarışa girdiği her şampiyonlukta çok büyük yollar kat etti. Bu başarılara çok ulaştı. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularıma, camiaya, ekibime çok inanıyorum. Buna benzer süreçler çok yaşadık. Bir avantaj kaybettik. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok büyük. Şampiyonluğa yüzde yüz inanıyorum."