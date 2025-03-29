Sivasspor’dan Adana Demirspor’a farklı tarife!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 5-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikada Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 35. dakikada Salih Kavrazlı'dan geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 30'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Kayserispor'u konuk edecek.