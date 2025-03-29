Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray | Dev derbide 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, Beşiktaş engelini hatasız geçmek ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.
Diğer yandan ligde üst üste 2 maçını kaybeden Beşiktaş da bu maçı kazanarak taraftarına kendisini affettirmek ve Avrupa kupaları için üst sıralara yükselmenin hedefinde.
DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU
Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11 tercihi belli oldu.
Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Mario, Rafa
Galatasaray XI: Muslera, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen