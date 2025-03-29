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Giriş Tarihi: 29.3.2025 19:25 Son Güncelleme: 29.3.2025 19:28

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray | Dev derbide 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçında Beşiktaş evinde lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirve yarışında da kaderi belirleyecek olan zorlu maçta iki takım da kazanmak istiyor. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray | Dev derbide 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, Beşiktaş engelini hatasız geçmek ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Diğer yandan ligde üst üste 2 maçını kaybeden Beşiktaş da bu maçı kazanarak taraftarına kendisini affettirmek ve Avrupa kupaları için üst sıralara yükselmenin hedefinde.

DERBİDE 11'LER BELLİ OLDU

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11 tercihi belli oldu.

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Mario, Rafa

Galatasaray XI: Muslera, Eren, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

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Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray | Dev derbide 11'ler belli oldu...
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