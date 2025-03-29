Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki! Tribünlerde istifa sesleri...

Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi Papara Park'ta konuk etti. HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE Yoğun talebin olduğu maçta, tribünlerden izleyen isimlerden biriyse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu. TRİBÜNLERDEN 'İSTİFA' SESLERİ 2013-2015 yılları arasında başkanlığını yaptığı Trabzonspor takımını takip eden Hacıosmanoğlu, taraftarlarında tepkisiyle karşılaştı. Bordo-Mavili taraftarlar, maçın ilk dakikalarından itibaren Hacıosmanoğlu'na yönelik yoğun protestolarda bulundu. Trabzonspor taraftarları, Papara Park'ta maçı izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için 'Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa.' tezahüratta bulundu.