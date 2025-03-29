Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Tribünlerde istifa sesleri...
Giriş Tarihi: 29.3.2025 17:35 Son Güncelleme: 29.3.2025 17:37

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Tribünlerde istifa sesleri...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 29. hafta maçında Trabzonspor ve Göztepe karşı karşı geldi. Bordo-mavili taraftarlar, mücadeleyi stadyumda takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki! Tribünlerde istifa sesleri...

Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi Papara Park'ta konuk etti.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE

Yoğun talebin olduğu maçta, tribünlerden izleyen isimlerden biriyse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ydu.

TRİBÜNLERDEN 'İSTİFA' SESLERİ

2013-2015 yılları arasında başkanlığını yaptığı Trabzonspor takımını takip eden Hacıosmanoğlu, taraftarlarında tepkisiyle karşılaştı.

Bordo-Mavili taraftarlar, maçın ilk dakikalarından itibaren Hacıosmanoğlu'na yönelik yoğun protestolarda bulundu.

Trabzonspor taraftarları, Papara Park'ta maçı izleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için "Yeter Hacıosmanoğlu yeter. TFF istifa." tezahüratta bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Tribünlerde istifa sesleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz