Trabzonspor - Göztepe | Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor XI: Uğurcan - Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa - Mendy, Lundstram - Zubkov, Ozan, Vişça - Enis
Göztepe XI: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.
Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sakatlıkları gecen ve dün takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.