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Giriş Tarihi: 29.3.2025 14:55 Son Güncelleme: 29.3.2025 15:04

Trabzonspor - Göztepe | Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Bordo-mavili takım, kritik maçtan galip gelerek Fatih Tekke ile 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Kritik maç öncesi Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Trabzonspor - Göztepe | Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Zorlu maçın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor XI: Uğurcan - Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa - Mendy, Lundstram - Zubkov, Ozan, Vişça - Enis

Göztepe XI: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.

Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sakatlıkları gecen ve dün takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.

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Trabzonspor - Göztepe | Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu
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