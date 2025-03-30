Cengiz Ünder’den ABD’de bir ilk!

MLS ekibi Los Angeles'te forma giyen Cengiz Ünder bir ilki yaşadı. Milli oyuncunun forma giydiği Los Angeles FC, deplasmanda San Diego FC ile karşılaştı.
Fenerbahçe'den kiralanan başarılı futbolcu, San Diego karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Los Angeles'te Cengiz Ünder'de sahneye çıktı. Milli futbolcu 45+5. dakikada skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti.
Cengiz Ünder'in umut veren golüne rağmen Los Angeles FC maçta geri dönemedi ve mücadele San Diego FC'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Cengiz Ünder karşılaşmada attığı golle MLS'te ilk kez fileleri havalandırmış oldu.