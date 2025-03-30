Derbi notları

Dolmabahçe'de büyük coşku

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, Köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan siyah-beyazlılar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na gittiler. Stat önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen futbolseverler, tribünleri tamamen doldurarak takımlarına destek verdiler. 90 dakika başlamadan hemen önce yapılan bayrak şov yine çok güzel görüntüler ortaya çıkardı.

ASLAN'I YALNIZ BIRAKMADILAR

TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki derbide 2 bin 100'e yakın G.Saraylı, deplasman tribününde yerini aldı. Taksim'de toplanan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek toplu halde Dolmabahçe'nin yolunu tuttu. Yönetici İbrahim Hatipoğlu da Taksim'e geldi ve taraftarına moral verdi.

FENERBAHÇE'DEN MUTLULUK PAYLAŞIMI

F.BAHÇE Yöneticisi Ahmet Ketenci, G.Saray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçın ardından paylaşımda bulundu. Ahmet Ketenci, İnstagram hesabından Kabe'nin fotoğrafını yayınlayan Ketenci, "Elhamdülillah" notunu düştü

G.Saray analistleriyle Beşiktaşlılar kapıştı

BASIN tribününden maçın çekimini yapan Galatasaray analistlerine Beşiktaşlılar tarafından laf atılınca ortam bir anda gerildi. Bazı siyahbeyazlılar, sarı-kırmızılı görevlilere hakaret ederken tribünde olan gazeteciler ortamı yatıştırmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden bastırıldı

HATALARIMIZI GÖRMELİYİZ

BEŞİKTAŞ'A 30 metreden attığı golle alkış toplayan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, yenilginin kötü olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Milli arayı bahane olarak göstermek mantıklı değil. Bu mağlubiyet onunla bağlantılı değil. Milli oyunculardan bazıları geç dönüyor, daha az çalışıyor ama bu bahane değil. Kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Hatalarımızı analiz etmeliyiz, Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Şampiyonluğun bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Bazen şahsi problemlerim ister itemez sahaya yansıyor ama 3 senedir ben özel hayatıma değil kendimi Galatasaray'a adadım. Kötü imaj yaratmak isteyen bazı insanlar bunu bana karşı kullandı. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum ve bu formayı giydiğim son maça kadar gurur duymaya devam edeceğim.