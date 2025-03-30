Eyüpspor’un rakibi Başakşehir

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor'un 44 puanı bulunuyor.

Ligde bu sezon oynadığı 26 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi, 6 beraberlik yaşayan RAMS Başakşehir ise 36 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

ikas Eyüpspor'da kart cezalıları Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor, maçta forma giyemeyecek.

Eflatun-sarılı takımda sakatlıkları devam eden Leo Dubois, Taras Stepanenko, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'ün de müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir'de ise kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Festy Ebosele ve Onur Ergün, karşılaşmada görev yapamayacak.