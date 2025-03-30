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Giriş Tarihi: 30.3.2025 20:37

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haberi!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı.

İHA
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe’ye müjdeli haberi!

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti.

Futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Bodrum FK maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

FRED GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred ve Çağlar Söyüncü, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.


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Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjdeli haberi!
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