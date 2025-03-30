Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe’ye müjdeli haberi!

Futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Bodrum FK maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

FRED GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred ve Çağlar Söyüncü, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.



