Kenan Yıldız idolü Del Piero’yu geride bıraktı!

Igor Tudor yönetiminde yeni bir döneme giren Juventus, Genoa'yı tek golle mağlup ederken sahneye çıkan isim de milli oyuncumuz Kenan Yıldız oldu. 19 yaşındaki hücumcu, A Milli Takım'daki performansı ile de yükselişini sürdürürken bu sezon Juventus'ta ayakta kalan ender oyuncular arasında… Bu sezon ligde 5 gol bulan başarılı isim, toplamda 8 gole ulaştı.