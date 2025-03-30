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Giriş Tarihi: 31.3.2025 00:09

Kenan Yıldız idolü Del Piero'yu geride bıraktı!

Juventus’u tek golle kurtaran Kenan Yıldız, 1990’dan bu yana Torino kulübünde en çok gol (7) atan 20 yaş altı oyuncu olarak zirveye çıktı. Milli futbolcu, idolü olara kgördüğü efsane eski oyuncu Del Piero’yu da geride bıraktı.

Kenan Yıldız idolü Del Piero’yu geride bıraktı!

Igor Tudor yönetiminde yeni bir döneme giren Juventus, Genoa'yı tek golle mağlup ederken sahneye çıkan isim de milli oyuncumuz Kenan Yıldız oldu. 19 yaşındaki hücumcu, A Milli Takım'daki performansı ile de yükselişini sürdürürken bu sezon Juventus'ta ayakta kalan ender oyuncular arasında… Bu sezon ligde 5 gol bulan başarılı isim, toplamda 8 gole ulaştı.

Genç futbolcu geçen sezon Serie A'da 2, bu sezon da 5 gol atıp ligde toplam 7 gole ulaşırken Juventus kulübünde de tarihe geçti. İtalyan ekibinde 1990'dan bu yana en çok lig golü atan 20 yaş altı oyuncu durumuna geldi.

Moise Kean ile birlikte 7'şer golü ile zirveyi paylaşan Kenan, 6 gollü Del Piero'yu da geride bıraktı. Milli futbolcumuz bir gol daha atarsa liderlik koltuğunda tek başına oturacak.

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Kenan Yıldız idolü Del Piero'yu geride bıraktı!
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