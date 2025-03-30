Son dakika haberi: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası flaş sözler: "Bana göre yanlıştı"

"VERİLEN ŞANSLARI KULLANAMIYOR"

İkinci yarı oyundan alınması bana göre yanlış bir tercihti. Enis Destan için de bir parantez açmak gerekmekte. Genç, yetenekli bir isim. Ama ne yazık ki dünkü gibi verilen şansları bir türlü kullanamıyor. Görünen o ki istikrarlı bir yapı için Fatih Tekke'nin önünde uzun ince bir yol gözüküyor.