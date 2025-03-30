Son dakika haberi: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası flaş sözler: "Bana göre yanlıştı"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maç 1-1 sona erdi.
Bordo-mavili takımın golünü 32. dakikada Zubkov kaydetti. Göztepe'nin golünü ise penaltıdan Romulo attı.
FATİH TEKKE İLE İLK PUAN KAYBI!
Ligin bir önceki haftasında Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek ilk maçında zaferle ayrılan teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımdaki ilk puan kaybını yaşadı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor yazarı İskenker Günen dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İSKENDER GÜNEN: "BANA GÖRE YANLIŞTI"
"Başakşehir galibiyetinden sonra kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçı Trabzonspor için önemliydi. Çünkü alınan 3 puandan sonra bu maçta istenilen ve arzu edilen puanlar gerçekleşse daha rahat bir görüntü ortaya çıkacaktı. Ama dünkü maçta kaybedilen 2 puan değil, oynanan oyuna göre 1 puan bile kazanç sayılmalı.
"HER MAÇ ÖNE ÇIKIYOR"
Oyun başlangıcındaki Trabzonspor adına en büyük sorun, savunmadaki Batagov'un yokluğuydu. Çünkü Batagov savunmadan oyun kurucu olarak her maç öne çıkan bir isim.
Yokluğunda Okay ve Serdar ikilisi, Göztepe'nin önde baskısında çok top kaybı yaptılar. Orta alanda Lundstram, Mendy ve Ozan aynı özellikle oyuncular olduğu için hücum aksiyonları son derece kısıtlı. Her şey kenardan geliştirilen ataklara bağlı.
"İYİ BİR İKİLİ OLDULAR"
Göztepe'nin kazandığı penaltıyla gelen 1-0'dan sonra ise Trabzonspor'u katıldıktan sonra her maçta büyük katkı yapan Mustafa'nın dribblinglerle getirdiği topta Zubkov beraberliği sağlayan isim oldu.
Mustafa- Visca iyi bir ikili oluşturdular. Atak girişimlerinin çoğu sol kenardan gerçekleşti. Sağda ise Zubkov istekli, arzulu ve topu ayağına aldığında savunmanın dengesini bozan isimdi.
"VERİLEN ŞANSLARI KULLANAMIYOR"
İkinci yarı oyundan alınması bana göre yanlış bir tercihti. Enis Destan için de bir parantez açmak gerekmekte. Genç, yetenekli bir isim. Ama ne yazık ki dünkü gibi verilen şansları bir türlü kullanamıyor. Görünen o ki istikrarlı bir yapı için Fatih Tekke'nin önünde uzun ince bir yol gözüküyor.