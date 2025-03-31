Bayern Münih’te Thomas Müller ile yollar ayrılıyor!

Alman devi Bayern Münih'te bir devir sona eriyor. Kariyerinde sadece Bayern Münih forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren Thomas Müller takımdan ayrılıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, milli maç arasındaki gizli görüşmelerde, Bayern yönetiminin Müller'e yeni bir kontrat önermeyeceği kararı netleşirken, kulüp, Müller'i futbolculuk sonrası dönemde bünyesinde tutmak istiyor.

2000 yılında Bayern altyapısına katılan ve kulüpte efsane haline gelen Müller 13. Bundesliga şampiyonluğunu ve üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra veda edebilir. (BILD)

BAYERN KARİYERİ

2009 yılından beri forma giydiği Bayern Münih ile 742 resmi maça çıkan Thomas Müller bu karşılaşmalarda 247 gol ve 273 asistlik skor katkısı sağladı.