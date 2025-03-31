Del Piero’yu geçen yıldız!

Igor Tudor yönetiminde yeni bir döneme giren Juventus, Genoa'yı tek golle mağlup ederken sahneye çıkan isim de milli oyuncumuz Kenan Yıldız oldu. 19 yaşındaki hücumcu, A Milli Takım'daki performansı ile de yükselişini sürdürürken bu sezon Juventus'ta ayakta kalan ender oyuncular arasında… Bu sezon ligde 5 gol bulan başarılı isim, toplamda 8 gole ulaştı. Genç futbolcu geçen sezon Serie A'da 2, bu sezon da 5 gol atıp ligde toplam 7 gole ulaşırken Juventus kulübünde de tarihe geçti. İtalyan ekibinde 1990'dan bu yana en çok lig golü atan 20 yaş altı oyuncu durumuna geldi. Moise Kean ile birlikte 7'şer golü ile zirveyi paylaşan Kenan, 6 gollü Del Piero'yu da geride bıraktı. Milli futbolcumuz bir gol daha atarsa liderlik koltuğunda tek başına oturacak.Ligdeki Leganes maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 3-2'lik galibiyette pay sahibiydi. 62 dakika sahada kalan milli futbolcu, son üç sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 70 dakikadan az oynarken da 0,65 xA'dan fazla istatistik yakalayan ilk Real Madrid oyuncusu oldu. Hocası Ancelotti de "Arda, potansiyelini gösterdi" diyerek oyuncuyu övdü.