Farioli, Ajax ile tarih yazıyor!

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, fırtına gibi esiyor.Amsterdam ekibi, ligin 27. haftasında son olarak ezeli rakibi PSV'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.Liderlik koltuğunda oturan kulüp, 67 puanda bulunurken en yakın takipçisi PSV'ye 9 puan fark attı. 35 yaşındaki teknik adam,