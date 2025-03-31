Farioli, Ajax ile tarih yazıyor!

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, fırtına gibi esiyor. Hollanda Ligi'nde 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan
Amsterdam ekibi, ligin 27. haftasında son olarak ezeli rakibi PSV'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Farioli, bu maçla birlikte kırmızı- beyazlılardaki ilk sezonunda PSV ve Feyenoord'a karşı oynadığı 4 lig maçını da kazanan ilk Ajax teknik direktörü oldu.
Liderlik koltuğunda oturan kulüp, 67 puanda bulunurken en yakın takipçisi PSV'ye 9 puan fark attı. 35 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.