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Giriş Tarihi: 31.3.2025 13:32

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi sürüyor!
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