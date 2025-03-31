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Giriş Tarihi: 31.3.2025 07:04

Galatasaray'da Gabriel Sara ortalıkta görünmüyor! Derbi sonrası Okan Buruk...

Trendyol Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray'da Gabriel Sara'nın performansı hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Brezilyalı yıldız son 23 maçta skor katkısı yapamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un devreye gireceği ifade edildi.

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Gabriel Sara ortalıkta görünmüyor! Derbi sonrası Okan Buruk...

Trendyol Süper Lig'de kritik derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı.

Beşiktaş mağlubiyeti ile birlikte yenilmezlik serisini noktalayan ve takipçisi F.Bahçe'nin yeniden umutlanmasına neden olan G.Saray'da bireysel performanslar da tartışılıyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ SARA ORTALIKTA YOK

18 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi.

Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.

BURUK, OYUNCUYLA KONUŞACAK

Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.

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Galatasaray'da Gabriel Sara ortalıkta görünmüyor! Derbi sonrası Okan Buruk...
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