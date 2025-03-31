İsmail Kartal küplere bindi!

İran'da Persepolis'i çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal,Shams Azar'a 3-2 kaybetmelerine ve rakip takımın yedek kulübesine sinirlenen 63 yaşındaki hoca, kendisine yaklaşanKartal, müsabakanın ardından ise tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Her maçta rakip yedek kulübesi, hakemin üzerinde baskı kuruyor.Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli."