İsmail Kartal küplere bindi!

İran'da Persepolis'i çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Pro Lig'de 7. maçında ilk yenilgisini yaşadı.
Shams Azar'a 3-2 kaybetmelerine ve rakip takımın yedek kulübesine sinirlenen 63 yaşındaki hoca, kendisine yaklaşan Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmeti'nin elini sıkmayı reddetti.
Kartal, müsabakanın ardından ise tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Her maçta rakip yedek kulübesi, hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil.
Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli."