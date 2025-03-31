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Giriş Tarihi: 31.3.2025

İsmail Kartal küplere bindi!

İsmail Kartal küplere bindi!
İran'da Persepolis'i çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Pro Lig'de 7. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Shams Azar'a 3-2 kaybetmelerine ve rakip takımın yedek kulübesine sinirlenen 63 yaşındaki hoca, kendisine yaklaşan Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmeti'nin elini sıkmayı reddetti. Kartal, müsabakanın ardından ise tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Her maçta rakip yedek kulübesi, hakemin üzerinde baskı kuruyor. Daha önce görmediğim şeyler görüyorum, bunlar normal değil. Kaybettiğimiz doğru ve rakibi tebrik ediyoruz ama hakemler oyunun hızlanmasına izin vermeli."
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İsmail Kartal küplere bindi!
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