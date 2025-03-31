Kaza ‘geliyorum’ dedi!

Galatasaray, transferde yaptığı yanlışların bedelini saha içinde ödemeye başladı. Sezonun ilk yarısını 16 galibiyet-2 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı takım,İşte Aslan'daki hataların özeti: Teknik direktör Okan Buruk, üçlü savunma ve çift forvet oynama düşüncesiyle Cuesta ve Morata takviyesine onay verdi. Frankowski kanat bek olarak transfer edildi. Bu oyunculara 30 milyon Euro'ya yakın yatırım yapanSon 3 ayda 4-0'lık Antalyaspor galibiyeti dışında sarı-kırmızılıların lig, kupa ve Avrupa'da rahat kazandığı maç olmadı. Osimhen bu süreçte tek başına Aslan'ı zirvede tuttu.G.Saray'ın başında Okan Buruk derbi performansı ile övgüler alırken bu sezon ikinci yarıda F.Bahçe ile berabere kalıp Beşiktaş'a da yenilince kritik kayıplar yaşandı.Beşiktaş derbisinde 83. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakan Abdülkerim Bardakcı'nın kulübedeki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Milli oyuncunun, "Ne alaka ya? Ne alaka" diyerek gösterdiği tepkinin Okan Buruk'a olduğu iddia edildi.G.Saray, 3 puan artı ikili averaj üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Yanişampiyonluk otobüsünün direksiyonundaki Okan Buruk, yanlışlar yapsa da oturmaya devam ediyor.G.Saray-Kasımpaşa maçında da berabere kaldığında puan farkı 4'tü... 6 puanlık fark suni. Çünkü F.Bahçe, Trabzon'la evinde oynayacak. Kazanmaya yakın. Objektif olarak baktığımda G.Saray ile F.Bahçe arasında 3 puanlık fark var.Ancak Buruk'un kendini toparlaması, sabit fikirlerden kurtulması gerekir. Yardımcılarından yeterince akıl aldığını düşünmüyorum. Beşiktaş maçında Kaan'ı sağ bek, sakat Yunus'un yerine Frankowski'yi hücum beki olarak kullanmayı akıl edemiyor. Son 2 şampiyonlukta asistleriyle büyük etkisi olan Mertens'e sırtını dönmesini doğru bulmuyorum. Morata ilk 11'de oynayacak diye kural yok. Bundan sonraBeşiktaş'ın,G.Saray'ı mağlup etmesiyle birlikte tekrardan yeni bir heyecan süreci ortaya çıktı. G.Saray'ın haftaya bay geçtiği süreçte F.Bahçe kendi sahasında Trabzonspor maçını kazandığı anda puan farkı üçe düşecek. Bu da şampiyonluk yarışının heyecanını artıracaktır.Skorlardan daha ziyade belirleyici olan şey, takımların bu süreçteki oyun gücü ve tempoları. Şu anda G.Saray'da oyun olarak geçmiş 2 yıldaki şampiyonluk performansını asla göremiyoruz.G.Saray, dışarıda rakipleri ile mücadelesi bir yana kendiLig maratonunda kartlar her hafta yeniden dağıtılıyor. Ama G.Saray'da problem, Okan Buruk'un eli iyiyken de oyun kaybetmesi.Bu hafta kupa maçından çıkacak sonuç, iki takım için de domino etkisi yaratır. F.Bahçe kazanırsa Trabzonspor maçına çok daha moralli ve emin adımlarla gider. G.Saray kazanırsa Trabzonspor maçı öncesi F.Bahçe'de büyük tartışmalar yaratır. Okan Buruk'un hafta sonunda, takımı alıp Samsun deplasmanından bir gün öncesine kadar sürecek bir Antalya kampına götürmesi gerekiyor. O kampta, futbol ile olan aidiyetini de gözden geçirmesi gereken ilk kişi Okan Buruk. Başkanı, yöneticisi, teknik kadrosu ve takımına baktığımızdadedirtiyorsanız bir şeyleri değiştirmeniz lazım. Ya değiştirirsiniz ya da sizi değiştirirler. Ya da taraftar sizi değiştirir!Birbirlerini yenemediklerinde, Süper Lig'in falına bakarken Galatasaray'ın fikstüründeki zorlu karşılaşmaların altı çizildi.Maç fazlasıyla bir anda 10 puanlık farkın olmasıGalatasaray'a geçmesi olarak yorumlandı.Tek şart var burada: Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı geçmesi.Fenerbahçe'nin kupa maçında alacağı net skor, Galatasaray'ın fişini çeker. Yani: bu maç sadece kupa değil, ligin de kaderini etkiler.