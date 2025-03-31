Kaza ‘geliyorum’ dedi!

Galatasaray, transferde yaptığı yanlışların bedelini saha içinde ödemeye başladı. Sezonun ilk yarısını 16 galibiyet-2 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı takım, son 10 maçın 4'ünde ise puan kaybetti ve Beşiktaş derbisinde namağlup ünvanını yitirdi.
İşte Aslan'daki hataların özeti: Teknik direktör Okan Buruk, üçlü savunma ve çift forvet oynama düşüncesiyle Cuesta ve Morata takviyesine onay verdi. Frankowski kanat bek olarak transfer edildi. Bu oyunculara 30 milyon Euro'ya yakın yatırım yapan Galatasaray tekrar dörtlü sisteme dönünce Cuesta kulübeden çıkamadı, Frankowski sağ bekte döküldü, Morata da 10 numara rolünü benimseyemedi.
OSİMHEN BU KEZ KURTARAMADI
Son 3 ayda 4-0'lık Antalyaspor galibiyeti dışında sarı-kırmızılıların lig, kupa ve Avrupa'da rahat kazandığı maç olmadı. Osimhen bu süreçte tek başına Aslan'ı zirvede tuttu.
2025'TE DERBİDE TEL TEL DÖKÜLDÜ
G.Saray'ın başında Okan Buruk derbi performansı ile övgüler alırken bu sezon ikinci yarıda F.Bahçe ile berabere kalıp Beşiktaş'a da yenilince kritik kayıplar yaşandı. Buruk döneminde F.Bahçe ile oynanan 7 lig maçında Aslan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Beşiktaş karşısında ise 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 mağlubiyet gördü.
'NE ALAKA' TEPKİSİ!
Beşiktaş derbisinde 83. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakan Abdülkerim Bardakcı'nın kulübedeki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Milli oyuncunun, "Ne alaka ya? Ne alaka" diyerek gösterdiği tepkinin Okan Buruk'a olduğu iddia edildi.
1 SORU-4 CEVAP
G.Saray yenildiği için F.Bahçe'de bayram var! Sizce şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılır mı?
LEVENT TÜZEMEN
Sabit fikirlerden kurtulmalı
G.Saray, 3 puan artı ikili averaj üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Yani tüm ipler G.Saray'ın elinde,
şampiyonluk otobüsünün direksiyonundaki Okan Buruk, yanlışlar yapsa da oturmaya devam ediyor. F.Bahçe'nin puan farkının azalmasına sevinmesini doğal karşılıyorum.
G.Saray-Kasımpaşa maçında da berabere kaldığında puan farkı 4'tü... 6 puanlık fark suni. Çünkü F.Bahçe, Trabzon'la evinde oynayacak. Kazanmaya yakın. Objektif olarak baktığımda G.Saray ile F.Bahçe arasında 3 puanlık fark var. F.Bahçe kalan haftaların hepsini kazanmak zorunda. G.Saray bir maç kaybetme hakkına sahip.
Ancak Buruk'un kendini toparlaması, sabit fikirlerden kurtulması gerekir. Yardımcılarından yeterince akıl aldığını düşünmüyorum. Beşiktaş maçında Kaan'ı sağ bek, sakat Yunus'un yerine Frankowski'yi hücum beki olarak kullanmayı akıl edemiyor. Son 2 şampiyonlukta asistleriyle büyük etkisi olan Mertens'e sırtını dönmesini doğru bulmuyorum. Morata ilk 11'de oynayacak diye kural yok. Bundan sonra G.Saray tüm maçlarını tek forvetle oynamalı.
ALİ GÜLTİKEN
G.Saray baskı altına girebilir
Beşiktaş'ın,
G.Saray'ı mağlup etmesiyle birlikte tekrardan yeni bir heyecan süreci ortaya çıktı. G.Saray'ın haftaya bay geçtiği süreçte F.Bahçe kendi sahasında Trabzonspor maçını kazandığı anda puan farkı üçe düşecek. Bu da şampiyonluk yarışının heyecanını artıracaktır. G.Saray'ı baskı altına alabilecek bir durum ortaya çıkabilir. Şampiyonluk için yarış, bu dediklerimiz gerçekleşirse yeniden başlar.
Skorlardan daha ziyade belirleyici olan şey, takımların bu süreçteki oyun gücü ve tempoları. Şu anda G.Saray'da oyun olarak geçmiş 2 yıldaki şampiyonluk performansını asla göremiyoruz. Özellikle önce üçlü savunmalı oyun sistemi, sonrasında da Alvaro Morata'dan 10 numara çıkarma düşüncesi G.Saray'da oyunu ve performansları da sıkıntıya sokuyor.
G.Saray, dışarıda rakipleri ile mücadelesi bir yana kendi coşkulu, tempolu, Mertensli oyununa ihtiyaç duyuyor.
BÜLENT TİMURLENK
Değişmezsen değiştirirler
Lig maratonunda kartlar her hafta yeniden dağıtılıyor. Ama G.Saray'da problem, Okan Buruk'un eli iyiyken de oyun kaybetmesi. Elinizdeki kadro kaliteli olabilir ancak G.Saray ayakları yere sağlam basan, mücadele gücü yüksek ve doğru adamlarla doğru oyun ezberi olan bir takım olmaktan uzakta…
Bu hafta kupa maçından çıkacak sonuç, iki takım için de domino etkisi yaratır. F.Bahçe kazanırsa Trabzonspor maçına çok daha moralli ve emin adımlarla gider. G.Saray kazanırsa Trabzonspor maçı öncesi F.Bahçe'de büyük tartışmalar yaratır. Okan Buruk'un hafta sonunda, takımı alıp Samsun deplasmanından bir gün öncesine kadar sürecek bir Antalya kampına götürmesi gerekiyor. O kampta, futbol ile olan aidiyetini de gözden geçirmesi gereken ilk kişi Okan Buruk. Başkanı, yöneticisi, teknik kadrosu ve takımına baktığımızda 'Osimhen kadar isteyen yok'
dedirtiyorsanız bir şeyleri değiştirmeniz lazım. Ya değiştirirsiniz ya da sizi değiştirirler. Ya da taraftar sizi değiştirir!
GÜRCAN BİLGİÇ
Kupada yenilirse panik yapar
Birbirlerini yenemediklerinde, Süper Lig'in falına bakarken Galatasaray'ın fikstüründeki zorlu karşılaşmaların altı çizildi. Özellikle deplasman maçlarında sert rakiplerle, ilk beş ile oynayacaklardı. Buradan çıkan sonuç; "Fenerbahçe kazanarak devam ederse, puan farkı kapanır" oldu.
Maç fazlasıyla bir anda 10 puanlık farkın olması "psikolojik üstünlüğün"
Galatasaray'a geçmesi olarak yorumlandı. Ama bu derbi yenilgisi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenerse üç puana düşecek fark, rüzgârın yönünü yine çevirir.
Tek şart var burada: Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı geçmesi. Üst üste iki ezeli rakibe karşı yenilmek, kalan maçlarda Galatasaray'ı paniğin eşiğine getirecek.
Fenerbahçe'nin kupa maçında alacağı net skor, Galatasaray'ın fişini çeker. Yani: bu maç sadece kupa değil, ligin de kaderini etkiler.