Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor!

Trendyol 1. Lig'de zorlu Marmara derbisi oynandı.
Yoğun ilgi olan derbide konuk ekip Sakaryaspor, 12. dakikada öne geçti. Bu gole Kocaelispor 22. dakikada Markao ile cevap verirken, 36. dakikada Samet Yalçın'ın kaydettiği golle devreye 2-1 önde girdi.
KRİTİK VİRAJI DÖNDÜ
İkinci yarısı da çekişmeli geçen mücadelede skoru belirleyen gol 71. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi ve Kocaelispor derbiyi 3-1 kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten lider Kocaelispor, Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Sakaryaspor ise 39 puanla 15. sırada kaldı.