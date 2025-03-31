Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor!

KRİTİK VİRAJI DÖNDÜ

İkinci yarısı da çekişmeli geçen mücadelede skoru belirleyen gol 71. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi ve Kocaelispor derbiyi 3-1 kazanarak 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 62'ye yükselten lider Kocaelispor, Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Sakaryaspor ise 39 puanla 15. sırada kaldı.