Şah ve mat!

1- YEDEK-AS AYIRT ETMEDİ, TOPARLADI
Ö
nce 10 kişilik G.Antep'e, sonra 9 kişilik Konya'ya mağlup olarak
milli araya giren
siyah-beyazlılarda teknik
direktör Ole Gunnar Solskjaer,
talebelerinin mental açıdan çöküş
yaşadığını görünce ilk etapta
bu iki maçı unutturmaya
çalıştı. İmmobile'den Chamberlain'e, Rafa Silva'dan Paulista'ya kadar her futbolcusuyla derbiye kadar özel görüşmeler yaptı.
Takımı oynayan oynamayan
ayırt etmeden mental olarak
yeniden toparladı.
2- CİRO İLE OLMAYACAĞINI GÖRDÜ
Uzun süredir performans problemi yaşayan Ciro İmmobile'nin oyuna katkısının olmadığını gördü.
Solskjaer, bu doğrultuda derbi
öncesi de istediği verimi alamadığı
İtalyan futbolcuyla görüşme yaparak,
Galatasaray maçı planlarını
anlattı ve kendisini yedek soyunduracağını
söyledi. Daha hareketli
bir takım olmasını istediği için Muçi'yi
11'e adapte etti, İmmobile de
anlayışla karşıladı.
3- DURAN TOP ÇALIŞMASI İŞE YARADI
Beşiktaş'ın başını ağrıtan duran toplar konusunda hem savunma hem de hücum setleri üzerine yardımcı antrenör Richard Hartis takıma çalışmalar yaptırdı. Siyahbeyazlılar savunmada duran toptan pozisyon vermezken
Gedson ise planlar dahilinde her duran topta rakip savunmanın uzağında konumlandı. Portekizli, galibiyet golünü de bu sayede bularak, Beşiktaş'a çifte bayram yaşattı.
4- İLK GOL ANTRENMANIN MEYVESİ
Beşiktaş'ta İmmobile, Semih ve Mustafa, yedek soyunduruldu. Maça santrforsuz çıkan Solskjaer, hücumda daha hareketli ve baskılı oyuncular kullandı.
Meyvesini de Rafa Silva'ya Muçi'nin alan açmasıyla buldu ve ilk gol antrenmanlardaki çalışmaların kopyası olarak geldi.
5- RAKİBİN PLANLARINI ALTÜST ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 4-6-0'a hazırlıksız yakalattı. Sarı-kırmızılı takım, rakibinin bu dizilimine 11'e 11 oynanan bölümde karşılık veremedi.
Merkezde de sayısal olarak 3 değil, 4 kişi olan Beşiktaş, Galatasaray'a oyun kurdurtmadı. Sara en etkisiz olduğu maçlardan birini çıkardı. Frankowski'nin olduğu bölge maden gibi işlendi. İlk gol buradan gelirken, Polonyalı bir de pozisyon hatası sonrası yaptığı müdahaleyle kırmızı kart gördü.
6- OSİMHEN'E NEFES ALDIRMADILAR
Siyah-beyazlılarda stoper ikilisi Emirhan ve Paulista, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i adım adım takip etti. Nijeryalı futbolcuya nefes aldırtmayan Solskjaer, onu etkisiz bıraktığında Galatasaray hücumlarının tıkanacağını takımına anlattı. Osimhen ikili markaja alınınca sarı-kırmızılılar net fırsatlar bulmakta büyük zorluk yaşadı
7- DERBİ ÖNCESİ KAMP YAPTIRMADI
Solskjaer, takımı derbi öncesi kampa almadı. Futbolculardan aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini ve onlardan destek almalarını istedi.
Oyuncularını baskıyla değil öz güvenle maça hazırladı.
EN BAŞARILI İKİNCİ DÖNEMİ
Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 12 resmi maça çıkarken 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2.08 puan ortalaması yakaladı. Molde'de iki ayrı dönemde 1.84 ve 1.85, Cardiff'te 1.07 ortalama tutturan Norveçli hoca, sadece geçici teknik direktör olarak görev yaptığı Manchester United'daki başarısının gerisinde kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz ekibinde 2.32'lik puan ortalamasına ulaşmıştı.
GEL BİR SARILAYIM SANA, BUGÜN BAYRAM
Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan Ramazan Bayramı mesajında galibiyet golünü atan Fernandes ve teknik direktör Solskjaer'in sevinç karesi paylaşıldı. Altına da "Gel bir sarılayım sana, bugün bayram" notu düşüldü. Diğer gönderide ise "Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.