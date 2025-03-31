Şah ve mat!

nce 1milli araya girensiyah-beyazlılarda teknikdirektör Ole Gunnar Solskjaer,talebelerinin mental açıdan çöküşyaşadığını görünce ilk etaptabu iki maçı unutturmayaçalıştı.Takımı oynayan oynamayanayırt etmeden mental olarakyeniden toparladı.Solskjaer, bu doğrultuda derbiöncesi de istediği verimi alamadığıİtalyan futbolcuyla görüşme yaparak,Galatasaray maçı planlarınıanlattı ve kendisini yedek soyunduracağınısöyledi. Daha hareketlibir takım olmasını istediği için Muçi'yi11'e adapte etti, İmmobile deanlayışla karşıladı.Beşiktaş'ın başını ağrıtan duran toplar konusunda hem savunma hem de hücum setleri üzerine yardımcı antrenör Richard Hartis takıma çalışmalar yaptırdı.Gedson ise planlar dahilinde her duran topta rakip savunmanın uzağında konumlandı. Portekizli, galibiyet golünü de bu sayede bularak, Beşiktaş'a çifte bayram yaşattı.Beşiktaş'ta İmmobile, Semih ve Mustafa, yedek soyunduruldu. Maça sMeyvesini de Rafa Silva'ya Muçi'nin alan açmasıyla buldu ve ilk gol antrenmanlardaki çalışmaların kopyası olarak geldi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u 4-6-0'a hazırlıksız yakalattı.Merkezde de sayısal olarak 3 değil, 4 kişi olan Beşiktaş, Galatasaray'a oyun kurdurtmadı. Sara en etkisiz olduğu maçlardan birini çıkardı. Frankowski'nin olduğu bölge maden gibi işlendi. İlk gol buradan gelirken, Polonyalı bir de pozisyon hatası sonrası yaptığı müdahaleyle kırmızı kart gördü.Siyah-beyazlılarda stoper ikilisi Emirhan ve Paulista, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i adım adım takip etti. Nijeryalı futbolcuya nefes aldırtmayan Solskjaer, onu etkisiz bıraktığında Galatasaray hücumlarının tıkanacağını takımına anlattı.Solskjaer, takımı derbi öncesi kampa almadı.Oyuncularını baskıyla değil öz güvenle maça hazırladı.Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 12 resmi maça çıkarken 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2.08 puan ortalaması yakaladı. Molde'de iki ayrı dönemde 1.84 ve 1.85, Cardiff'te 1.07 ortalama tutturan Norveçli hoca, sadece geçici teknik direktör olarak görev yaptığı Manchester United'daki başarısının gerisinde kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz ekibinde 2.32'lik puan ortalamasına ulaşmıştı.Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan Ramazan Bayramı mesajında galibiyet golünü atan Fernandes ve teknik direktör Solskjaer'in sevinç karesi paylaşıldı. Altına da "Gel bir sarılayım sana, bugün bayram" notu düşüldü. Diğer gönderide ise "Asil formamız için ter döken tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.